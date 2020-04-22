Adana'da narkotik uygulaması - Son Dakika

ADANA'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 7 noktada 270 polisin katılımıyla uygulama yaptı.

Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Bu sırada sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.Uygulamada, 700 kişi sorgulanırken, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası, 5 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 3 bin 151 lira idari para cezası uygulandı. Sorgulanan 290 araçtan 2'si trafikten men edildi.