Son Dakika Haberleri: Adana'da Narkotik Uygulamasında Polise Çiçek

Adana'da Narkotik Uygulamasında Polise Çiçek

1 saat önce

ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı.

Adana'da Narkotik Uygulamasında Polise Çiçek, System.String[]
ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı. Sokaklardan birinde Cono Aşireti üyesi bir kız çocuğunun Özel Harekat polisine çiçek vermesi dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri ile Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne operasyon yaptı. Özellikle Cono Aşireti'ne mensup kişilerin oturdukları sokaklara giren ekipler, şüpheli gördüklerin evlerde arama yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Girilen evler ise didik didik incelendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonlar sürerken, bir çocuk, özel harekat polisine çiçek verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü operasyonların devam edeceğini açıkladı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:56 Kaynak: DHA

Adana, Narkotik, Güncel
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