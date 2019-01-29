Adana'da Narkotik Uygulamasında Polise Çiçek
1 saat önce
ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı.
ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı. Sokaklardan birinde Cono Aşireti üyesi bir kız çocuğunun Özel Harekat polisine çiçek vermesi dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri ile Narkotik
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi'ne operasyon yaptı. Özellikle Cono Aşireti'ne mensup kişilerin oturdukları sokaklara giren ekipler, şüpheli gördüklerin evlerde arama yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Girilen evler ise didik didik incelendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonlar sürerken, bir çocuk, özel harekat polisine çiçek verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü
operasyonların devam edeceğini açıkladı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:56 Kaynak: DHA
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