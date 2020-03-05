Adana'da narkotik ve şok uygulamaları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da narkotik ve şok uygulamaları - Son Dakika

Adana'da narkotik ve şok uygulamaları

56 dakika önce

Adana'da hava destekli gerçekleştiren Narko alan uygulaması ve gün içerisinde yapılan şok uygulamalarda 36 aranan şahıs ile üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da narkotik ve şok uygulamaları, System.String[]

Adana'da hava destekli gerçekleştiren Narko alan uygulaması ve gün içerisinde yapılan şok uygulamalarda 36 aranan şahıs ile üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniye Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Yeşilyurt Mahallesinde Narko alan uygulaması yapıldı. 81 Polisin katıldığı uygulamaya özel eğitimli narkotik köpekleri ile helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Uygulama kapsamında, 190 aracı durduran ekipler, 335 kişinin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. 13 araç sürücüne 10 bin 359 TL idari para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi. Yapılan üst aramasında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Gün içerisinde narkotik ekiplerinin Akdeniz ve Sümer mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada ise 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 2,30 gram bonzai, 18 gram skunk esrar, 245 TL para ele geçirildi.


Şok uygulamalarda 36 aranan şahıs yakalandı


Gün içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde yaptığı şok uygulamada, 8 bin 306 kişinin GBT sorgusunu yaptı. 3 bin 88 arac kontrol edilirken 93 araca 85 bin 352 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. 25 araç ise trafikten men edildi.


Yapılan şok uygulamalarda kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 10 kişiye idari işlem yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 delici kesici alet geçirildi. Uygulama genelinde ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi yakalandı. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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