Son Dakika Haberleri: Adana'da Nehir Taştı

Adana'da Nehir Taştı

43 dakika önce

Adana'da, Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kaldı.

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Adana'da, Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kaldı.

İl genelinde son 4 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde taşkın yaşandı.

Nehrin çevresinde yer alan Yüreğir ve Ceyhan ilçelerine bağlı mahallelerdeki bazı ev, tarla ve bahçeleri de su bastı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle hasat yapamadı.

Bu arada, bir çiftçi de tarlasına kayıkla girerek arazideki sulama motorunu su içinden çıkardı.

Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su baskını nedeniyle bazı ekili tarlalar, narenciye bahçeleri ve evlerde zarar olduğunu belirterek, yağışın kesilmesinin ardından hasar tespiti yapılabileceğini ifade etti.

Öte yandan kentte yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Yüreğir, Ceyhan, Adana, Güncel
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