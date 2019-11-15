Adana'da nehir yatağında tabanca bulundu
6 saat önce
Adana'da köprü genişletme inşaatında çalışan işçiler, nehir yatağında otomatik tabanca buldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Adana'da köprü genişletme inşaatında çalışan işçiler, nehir yatağında otomatik tabanca buldu.
Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü'nü genişletme işinde çalışan işçiler, suyun çekildiği alanda poşete sarılı tabanca fark etti.
Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, tabancayı nehir yatağından çıkardı.
Tabanca incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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