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Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

03.02.2022 10:33
Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Nehri'nde bulunan erkek cesedi vinç yardımıyla çıkartıldı.

Adana'da Seyhan Nehri'nde bulunan erkek cesedi vinç yardımıyla çıkartıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Regülatör Köprü'den geçenler, Seyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, erkek cesedini vinç yardımıyla sudan çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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112 Acil Çağrı, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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