Adana'da nehirde kadın cesedi bulundu
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Adana'da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
'da sabah erken saatlerde Seyhan
Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu. Yürüyüş parkurundaki vatandaşlar, spor
yapmayı bırakıp merakla su içerisindeki cesedi izledi.
Olay, Yüreğir
ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal
yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.'ye (51) ait kimlik bulundu. Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti. - ADANA
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