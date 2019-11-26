Adana'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 24 Kasım'da Ceyhan Nehri'ne düşen ve kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 24 Kasım'da Ceyhan Nehri'ne düşen ve kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dengesini kaybetmesi sonucu Ceyhan Nehri'ne düşen ve arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen su altı polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu bulunamayan Hüseyin Turgüler'in sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmayla cesedi bulundu.
Düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Turgüler'in cesedi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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