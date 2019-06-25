Son Dakika Haberleri: Adana'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı
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Adana'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı

19 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdikleri Seyhan Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdikleri Seyhan Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kışla Mahallesi'nde, nehir yatağının altından geçtiği belirlenen elektrik hattında henüz belirlenmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu suda yüzen Mustafa Ş. (17), Osman G. (17) ve Ahmet Resul K. (17) akıma kapıldı.
Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gençlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:17 Kaynak: AA
Seyhan, Yüreğir, Genç, Adana, Güncel
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