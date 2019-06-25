Adana'da nehre giren 3 genç elektrik akımına kapıldı
19 dakika önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdikleri Seyhan Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:17 Kaynak: AA
'nın merkez Yüreğir
ilçesinde girdikleri Seyhan
Nehri'nde elektrik akımına kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kışla Mahallesi'nde, nehir yatağının altından geçtiği belirlenen elektrik hattında henüz belirlenmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu suda yüzen Mustafa Ş. (17), Osman G. (17) ve Ahmet Resul K. (17) akıma kapıldı.
Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gençlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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