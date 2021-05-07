Adana'da Nisan ayında bin 636 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da Nisan ayında kontrol edilen 287 bin 734 araçtan bin 368'i trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde toplam 287 bin 734 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 368 araç trafikten men edilirken 305 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kent genelinde 428 maddi hasarlı, 273 yaralamalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 702 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 402 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti. - ADANA