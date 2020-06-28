Adana'da nişasta fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

Adana'da nişasta fabrikasında yangın (1)

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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