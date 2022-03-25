Adana'da nitrat kirliliğine hassas bölgelerin belirlenmesi projesi anlatıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliğinde yürütülen "Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması projesi Akdeniz Bölgesi paydaş toplantısı" Adana'da yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Türkiye'de 4 bin 836 istasyonda yeraltı ve yer üstünde nitrat yoğunluğunu izleyip analiz ettiklerini, verileri alıp nitrat bilgi sistemine dinamik olarak işlediklerini belirtti.

Ülkede nitrata hassas bölgelerin belirlenmesine yönelik de 2019'da çalışma başlatıldığını ifade eden Özbek, "Biz, koruma kullanma dengesinde üretmeye devam edeceğiz. Toprağı, suyu bozmadan kirletmeden kullanacağız. Bunu yaparken de bu eylem planlarını uygulayacağız. " dedi.

TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy da projenin ülke genelinde 25 havzada uygulandığını, her bölgeye özel fayda maliyet analizinin belirlenerek sonuçların paydaş kurum ve kişilerle paylaşılacağını bildirdi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana'da 92 noktada nitrat izlemesi yapıldığını kaydetti.

Toplantıya, Hatay Kahramanmaraş, Mersin, Aksaray, Osmaniye il müdürlüklerinden teknik personeller ve çiftçiler katıldı.