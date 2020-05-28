Adana'da normalleşme planı kapsamında alınacak önlemler değerlendirildi - Son Dakika

Adana'da normalleşme planı kapsamında alınacak önlemler Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Valilik makamında İl Pandemi Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, koronavirüsle mücadele sürecinin ardından uygulanmaya başlanan normalleşme planı kapsamında, hastanelerde alınacak tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Vali Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çok önemli bir süreçten geçildiğini ve bundan sonra da adım adım normalleşme aşamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Normalleşme planının uygulanmasının salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini belirten Vali Demirtaş, "Salgın tehlikesi tamamen geçene kadar aldığımız tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Aldığımız tedbirler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızı normalleşme sürecinde kaybetmemeliyiz. Bizler bu husustaki çalışmalarımızı gerçekleştirerek her türlü önlemi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.