Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı

Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı Adana'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı

ADANA - Adana'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Türkiye'de camilerde 29 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Bugün 74 gün sonra ilk cuma namazı eda edildi. Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan 28 bin 500 kişi kapasiteli Merkez Cami'nin bahçesi ve Merkez Park'ta da namaz Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

Namazdan önce cami girişinde cemaatin ellerine dezenfektan sıkıldı ve maskesi olmayana maske verildi. Cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Ayrıca camiye girişte vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar ise uzun bir aradan sonra namaz kılma heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı

Türkiye, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok         
20:32
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü         
20:31
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor         
20:03
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü         
19:57
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
19:45
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi         
19:16
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı         
19:16
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı         
19:11
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 21:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da normalleşme sürecindeki ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]