3 ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIĞI KEBAPÇIYA BIRAKIP, ORTADAN KAYBOLDU - Son Dakika
Üye Girişi

3 ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIĞI KEBAPÇIYA BIRAKIP, ORTADAN KAYBOLDU

11.08.2022 11:02

ADANA'da, Nurcan Kaymaz (30), 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, "Mersin'e gidiyorum.

ADANA'da, Nurcan Kaymaz (30), 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, " Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" diyerek ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Şaban Erkek, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Çocuklar, polis tarafından korumaya alındı.

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Nurcan Kaymaz ile Sabahattin Darende (32) çifti, 6 yıl önce boşandı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti anne Nurcan Kaymaz'a verildi. Kaymaz, kebapçıda çalışarak çocuklarını tek başına büyüttü. Dün öğle saatlerinde Obalar Caddesi'ndeki kebapçıya gelen Kaymaz, çocuklarını bırakıp, "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi. Kaymaz, iş yeri sahibi Şaban Erkek'e ise "Çocuklarıma iyi bak, babaları gelip alacak" dedi.

POLİS, AİLEYE ULAŞAMADI

Kebapçı Şaban Erkek, çocukların babası Sabahattin Darende'yi arayıp ulaşamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ailesine ulaşamadı. Polis, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Korumaya alınan çocuklar, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilirken de ağladı.

'BABALARININ ALACAĞINI SÖYLEDİ'

Şaban Erkek, "Çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Bugün çantalarıyla birlikte getirip benim yanıma bıraktı. Çocukları babalarının alacağını söyleyip gitti ancak telefonuna ulaşamadım. Ben de polise haber verdim. Anneleri daha önce yanımda çalışıyordu, onu da aradım, ulaşamadım. Mersin'e gideceğini söyledi" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi Klima montajı yaparken 5. kattan düştü Klima montajı yaparken 5. kattan düştü
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Seyhan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIĞI KEBAPÇIYA BIRAKIP, ORTADAN KAYBOLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: 3 ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIĞI KEBAPÇIYA BIRAKIP, ORTADAN KAYBOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement