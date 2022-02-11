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Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi

11.02.2022 14:42
Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi

Adana'da ocak ayında yapılan kontroller sonucunda bin 190 araç trafikten men edildi.

Adana'da ocak ayında yapılan kontroller sonucunda bin 190 araç trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 262 bin 940 araç kontrol edildi.

Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 190 araç trafikten men edildi, 508 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Ocak ayı içerisinde Adana sınırlarında toplam 566 maddi hasarlı, 353 yaralamalı, 6 ölümlü olmak üzere toplam 681 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 407 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. - ADANA

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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