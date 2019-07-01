Son Dakika Haberleri: Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü
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Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

40 dakika önce

Adana'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü, System.String[]
Adana'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Yiğitel'in (50) oğlu M.Y (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak kullanılan kavgada baba ve oğul çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Yiğitel buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hafif yaralı olduğu belirtilen M.Y ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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