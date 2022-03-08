Adana'da oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Adana'da oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

08.03.2022 14:17
Adana'da oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da oğlunu bıçakla öldürdüğü belirlenen babaya ağırlaştırılmış müebbet, 3 akrabasına da cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da oğlunu bıçakla öldürdüğü belirlenen babaya ağırlaştırılmış müebbet, 3 akrabasına da cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E. hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.E, R.S. ve M.Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"kten 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi sakladığı ve ardından eniştesi M.Ö'ye olayı anlattığı belirtildi.

M.E. ve M.Ö'nün cesedi bavula koyarak iş yerinden çıkarabileceklerine karar verdiği, maktulün bavula sığmaması sonucu cesedi çuvala koyarak kanala atma konusunda anlaştıkları iddianamede yer aldı.

Cesedin sudan çıkmasını engellemek için mezarlıktan taş toplamışlar

İddianamede, M.E. ve M.Ö'nün delil bırakmamak için maktulün tüm kıyafetlerini aldıkları anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"M.E. ve eniştesi M.Ö'nün maktulün cesedinin sudan çıkmasını engellemek için D-400 kara yolundaki Asri Mezarlık'tan taş aldıkları, M.E'nin maktulün üvey annesi R.A. ve öz annesi A.E'ye işlediği cinayeti anlattığı, gece birlikte iş yerine giderek maktulü çuval içine koyup taş bağlamak suretiyle çuvalı merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına attıkları, maktulün delil niteliğindeki tüm eşyalarını da eve getirip yaktıkları tespit edilmiştir."

Olay

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö'nün tutuklanmasına karar verilmişti.

Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından 5 Ocak'ta R.S, A.E. ve M.Ö'nün tahliyesine karar verilmişti.

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Kaynak: AA

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