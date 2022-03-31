Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Kemal O, babasıyla ayrı yaşayan annesi Ayşe O. ile evinin önünde tartıştı.

Bu sırada Kemal O, tabancayla annesine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi, kaçan şüpheliyi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Kemal O, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.