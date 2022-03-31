Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

31.03.2022 18:34
Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sokakta oğlu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Kemal O, babasıyla ayrı yaşayan annesi Ayşe O. ile evinin önünde tartıştı.

Bu sırada Kemal O, tabancayla annesine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi, kaçan şüpheliyi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Kemal O, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da oğlunun silahla vurduğu kadın ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement