Son Dakika Haberleri: Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı
Son Dakika Güncel Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı

Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı

7 saat önce

Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı, System.String[]

Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı. Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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