Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı
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Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel klip hazırladıADANA - Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümüne özel klip hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı
Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel klip hazırladı
ADANA - Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümüne özel klip hazırladı.
Atatürk'ün 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı.
Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.
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