Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

17.05.2022 14:39
Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doktor Öğretim Üyesi Pınar Etiz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çevredeki atıkları topladı.

Etiz, çevre bilincinin geliştirilmesi, ortaklaşa iş gücünün pekiştirilmesi ve çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

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