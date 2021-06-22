Adana'da öğrenciler okullarındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor - Son Dakika

Adana'da, öğrencilerin akademik gelişimlerinin, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi kurumlar ile ilkokul, ortaokul ve liselerde etkinlikler düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından okullarda, 21 Haziran'da başlayan ve 2 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklere katılan öğrenciler hem eğitim alanında hem de sosyal boyutta eksiklerini gideriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, etkinlikler kapsamında Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda, temassız çocuk oyunları, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları atölye etkinliklerine katılan Durgun, faaliyetlerle ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

Durgun, AA muhabirine, Adana'daki okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen etkinliklere katılan çocukların, güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Gönüllük esasına dayalı olarak 2 Temmuz'dan sonra da eylüle kadar "Telafide Ben de Varım" programının gerçekleştirileceğini belirten Durgun, "İlimizde şu anda 9 binin üzerinde kurs ve etkinlik faaliyeti tanımlaması yapıldı. 18 Haziran-2 Temmuz'da çocukların sadece öğretimini değil, aynı zamanda eğitim, sosyal ve duygusal anlamdaki eksikliklerini de gidermeye dönük bütün okullarımızda faaliyet devam ediyor. Çocuklarımızın da katılım oranı çok yüksek." diye konuştu.