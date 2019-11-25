Adana'da öğrencilerden

Adana'da bir ilkokulun öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "ATAM" yazılı yanında kalp bulunan koreografi oluşturdu.

Çukurova ilçesi Bedia Kipri İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri koordinatörlüğünde okul bahçesinde bir araya geldi.

Mor okul tişörtü giyen 823 öğrenci, Başöğretmen Atatürk'ün anısına "ATAM" yazılı koreografi oluşturdu.