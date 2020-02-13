Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi - Son Dakika

Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

6 saat önce

Adana'da polis, öğrencileri güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi, System.String[]

Adana'da polis, öğrencileri güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi'nde öğrencilere "teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı" konusunda eğitim verdi.

"Sosyal medyada her gördüğün doğru değildir, inanma." sloganıyla düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığının belirtileri, bağımlılık süreci, teknoloji ile ilişkinin nasıl kurulacağı ve bağımlılıktan kurtulmak için neler yapılacağı anlatıldı.

Eğitimlerin süreceği bildirildi.

Meydan Mahallesi, Anadolu Lisesi, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]