Adana'da öğrencilere kırtasiye yardımı
24 dakika önce
Adana Umut Kervanı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Adana Umut Kervanı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.
Adana Umut Kervanı Başkanı Abidin Serin, okula başlayan öğrencilere bu yıl da yardımda bulunduklarını söyledi.
İmkanları ölçüde yardım yapmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Serin, "30 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Sınırlı imkanlar içerisinde bu yardımları yapmaya gayret ediyoruz."
Serin, öğrencilerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de yardım yaptıklarını kaydetti.
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