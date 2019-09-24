Son Dakika Haberleri: Adana'da öğrencilere "Trafik Dedektifi" eğitimi
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Adana'da öğrencilere "Trafik Dedektifi" eğitimi

9 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğrencilere, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Adana'da öğrencilere

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğrencilere, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İstiklal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Trafik polisleri Abdulkerim Karakaya ve Murat Karaca, sürücü ve yayaların trafikte güvenlik için uyması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitim verilen öğrencilere "Trafik Dedektifi" kimlik kartı, etiketler ve broşürler dağıtıldı.

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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