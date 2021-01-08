Adana'da öğrencilere uzaktan eğitim için tablet desteği - Son Dakika

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya geçirilen uzaktan eğitimden yararlanmaları için ekonomik durumları elverişsiz olan ailelerin çocuklarına tablet dağıtımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze ve uzaktan sürdürülecek eğitim modelinde öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin dağıtımının ülke genelinde belirlenen plan dahilinde gerçekleştiği belirtildi.

Bakanlığın bu kapsamda Adana'da 13 bin 500 tablet dağıtmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Bakanlık tarafından kente ilk etapta gönderilen 2 bin tabletin dağıtımına başlandığı kaydedildi.