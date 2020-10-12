Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

ADANA'da, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda salgın tedbirleri nedeniyle öğrenciler maskeleri ile okula gelirken, veliler okul bahçesine alınmadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıda karşıladığı öğrenciler, sınıflarına yönlendirildi. Tedbirler kapsamında bahçede tören yapılmadı.