Adana'da Öğrencinin Bıçaklanarak Öldürülmesi
15 dakika önce
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana
'da iki grup arasında çıkan kavgada lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Merkez Seyhan
ilçesinde "yan bakma" yüzünden daha önce aralarında tartışma çıktığı öne sürülen iki grup arasında çıkan kavgada lise 3. sınıf öğrencisi Azat Çiçek'i (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İ.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
İstiklal Mahallesi'nde iki gün önce çıkan kavgada lise 3. sınıf öğrencisi Azat Çiçek bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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