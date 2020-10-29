Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri - Son Dakika

Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri

29.10.2020 10:54
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Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri gerçekleştirildi.

Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri gerçekleştirildi. 20 kulüpten toplamda 80 okçunun katıldığı elemelerde ilk 20'ye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri Nihat Geven Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Gençlik ve Spor Seyhan İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Varol Türkoğlu, TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Gündüz ve TGTOF Adana İl Temsilcisi Erhan Uzman'ın da katıldığı elemelerde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinden 20 kulüpten toplamda 80 okçu yarıştı. Elemelerde ilk 20'ye giren sporcular, Kasım ayının ilk haftasında İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "2020 faaliyet programı çerçevesinde Covid-19 ve maalesef salgının ilerleyişi göz önüne alınarak düzenlediğimiz sıralama müsabakalarında yine salgın nedeniyle bireysel başvuru alınmamış, her bir kulübe ise dört sporcu kontenjanı verilmiştir. Bu doğrultuda Adana'daki müsabakalarda yaklaşık 20 ilden 20 spor kulübü birbiri ile mücadele etmiştir. Bu mücadeleler ile Türkiye sıralaması şekillenmiş ve tüm Türkiye'de yetişkin erkek ve kadın kategorilerinde ilk 20'ye giren sporcular Kasım ayının ilk haftasında İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etmiştir. Gönül isterdi ki daha geniş kapsamlı bir sıralama müsabakası ve final yapalım, ancak önce insan sağlığı sloganı ile çalışmalarımızda tedbir ve güvenliği ön planda tutmayı zorunluluk olarak belirlemiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da, "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri Türkiye'nin 5 ilinden birisi olarak ilimiz Adana'da icra edildi. Bizlerde gençler ve kültürümüze hizmet eden her etkinliğe olduğu gibi milli branşlarımızdan olan Geleneksel Türk Okçuluğu sporcularını yalnız bırakmamak adına Nihat Geven Spor Salonu ve açık sahamızda arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Müsabakalarda yaklaşık 20 ilden 20 kulüp misafir ettik ve Adanamızı tüm spor dallarında olduğu gibi bu spor dalında da en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri
Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri
Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri
Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri
Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Adana, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri - Son Dakika Spor

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