Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza - Son Dakika
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Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza

14.04.2022 11:53
Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza

Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

Adana'da oklu kirpi avladıkları belirlenen 4 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında kendilerini görünce kaçan araçtaki şüphelileri takibe aldı.

Durdurulan araçta çuval içinde öldürülmüş 3 oklu kirpi ve avda kullanıIan uç kısmı kancalı 4 sopa ele geçirildi.

Araçtaki 4 kişiye 25 bin lira ceza kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza - Son Dakika
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