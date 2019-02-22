Son Dakika Haberleri: Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Uygulamaları

Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Uygulamaları

1 saat önce

Adana'da, çocukların korunmasına yönelik kent merkezindeki farklı okulların çevresinde uygulama yapıldı.

Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Uygulamaları, System.String[]
Adana'da, çocukların korunmasına yönelik kent merkezindeki farklı okulların çevresinde uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce10 farklı noktada ve 35 okul önünde gerçekleştirilen uygulamaya, narkotik, terör, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri de katıldı.

Ekipler, okullara yakın bulunan umuma açık yerler, parklar, metruk binalar ile yol kontrolünde durdurulan şüpheli araçlarda arama yaptı.

Öte yandan, polislerce okulların toplantı salonlarında öğrenilere asayiş, terör ve uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında seminer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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