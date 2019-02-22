Adana'da Okul Önlerinde Asayiş Uygulaması

ADANA'da polis, okul önlerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı, öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi.

ADANA'da polis, okul önlerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı, öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, okul önlerinde asayiş uygulaması yaptı. Polisler önce metruk binalarda, okul çevresindeki internet kafelerde ve dinlenme parklarında arama yaptı. Şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek durdurularak incelendi. Narkotik köpeği 'Atak' şüpheli yerlerde uyuşturucu aradı. Uygulamanın ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi. Özellikle internet üzerinden kameralı sohbetlerin kötü kişiler tarafından kaydedilerek daha sonra kötü amaçlarla kullanılacağının uyarısı yapıldı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Asayiş Uygulamasına Takılan Beyazıt Öztürk, Polislere Övgü Yağdırdı: İyi ki Varlar

Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı