Son Dakika Haberleri: Adana'da okul önlerinde tek dal sigara satışına savaş
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Adana'da okul önlerinde tek dal sigara satışına savaş

33 dakika önce

Adana polisi okul önlerinde tek dal sigara satımını ve öğrencilerin sigaraya alışmasını önlemek amacıyla yaptığı operasyonda 350 bin tek dal doldurulmuş sigara ile 820 bin makaron ele geçirdi.

Adana'da okul önlerinde tek dal sigara satışına savaş, System.String[]

Adana polisi okul önlerinde tek dal sigara satımını ve öğrencilerin sigaraya alışmasını önlemek amacıyla yaptığı operasyonda 350 bin tek dal doldurulmuş sigara ile 820 bin makaron ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 9 Eylül günü 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce okul önlerinde öğrencilere tek dal sigara satışının önüne geçmek ve öğrencilerin sigara alışkanlığı edinmemeleri için operasyon talimatı verdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipler bu talimat üzerine çalışma başlattı. Polis yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda tek dal imalathanesine şok baskınlar yaptı. Yapılan bu baskınlarda polis 350 bin tek dal doldurulmuş sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü, ele geçirildi.


Olayla ilgili V.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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