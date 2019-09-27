Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Feke ilçesi Belenköy Mahallesi yakınlarında İbrahim Gür yönetimindeki 01 EJ 418 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 öğrenci, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.