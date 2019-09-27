Son Dakika Haberleri: Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı
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Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

2 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Feke ilçesi Belenköy Mahallesi yakınlarında İbrahim Gür yönetimindeki 01 EJ 418 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 öğrenci, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Gür, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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