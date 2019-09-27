Son Dakika Haberleri: Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı
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Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

35 dakika önce

Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

İbrahim Gür'ün (44) kullandığı 01 EJ 418 plakalı öğrenci servis minibüsü, Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Aynur S. (13), Barış G. (11), Enes S. (9), Emine S. (5), Asya Ş. (7) ve Kerem Ş. (5) Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AA muhabirine, öğrenci servisinde 8 öğrencinin olduğunu söyledi.

Doğan, kazada 6 öğrencinin hafif yaralandığını, çocukların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İbrahim Gür, Eğridere, Adana, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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