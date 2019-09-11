Son Dakika Haberleri: Adana'da okulda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da okulda yangın

1 saat önce

Adana'da bir ilkokulda, öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulunduğu sırada sınıfta çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da bir ilkokulda, öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulunduğu sırada sınıfta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Haluk Özuçak İlkokulunun üçüncü katındaki sınıfta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulundukları sırada çıkan yangını fark eden okul görevlileri, itfaiyeye haber vererek diğer sınıflardaki öğrencileri dışarı çıkardı.

Yangına müdahale etmek isteyen iki okul çalışanı, dumandan etkilendi. İki görevli olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki sınıf kullanılamaz hale geldi.

Olayı duyarak okula gelen veliler de çocuklarını ararken büyük panik yaşadı. Veliler çocuklarını alıp eve götürdü.

Okulda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da okulda yangın

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı dede, torununun cenazesini kucağında götürdü
CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı 4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da okulda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]