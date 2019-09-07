Son Dakika Haberleri: Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.

Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri sabah okula geldiklerinde bazı klimaların elektrik kablolarının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülere şüphelilerin ayrı ayrı okula girip bir süre gezinmesi, daha sonra zanlılardan birinin hızla okuldan uzaklaşması yansıdı.

Ekip, görüntülerden eşkalini tespit ettiği zanlıları yakaladı.

Şüpheliler U.B. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Pınar Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Fethi Sekin'in babası: "Oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"
CHP'li Başkan Akay, damadını 7 bin tl maaşla özel kalem müdürü olarak atadı Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]