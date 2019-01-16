Son Dakika Haberleri: Adana'da "Okullar Arası Gençler Dart Müsabakaları" Tamamlandı

Adana'da "Okullar Arası Gençler Dart Müsabakaları" Tamamlandı

1 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği" tamamlandı.

Adana'da
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği" tamamlandı.

Yüreğir Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Dart Müsabakalarına 30 okuldan kız ve erkek toplam 236 sporcu katıldı

Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, "Dart sporunun şehrimizde gelişmesi ve sevdirilmesi için, okullarımızda yaptığımız çalışmaların semeresini görmüş olmak bizleri mutlu etmiştir. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden genç sporcularımızın içinden Adanamızı temsil edecek kardeşlerimiz çıkacaktır. Ben tüm sporcularımıza başarılar dilerken, başta onları teşvik eden aileleri olmak üzere, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Yüreğir Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, turnuva sonunda grup finallerinde Adana'yı temsil edecek olan okullar şu şekilde:

Genç Erkekler A:

1- Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Lisesi

2- Türkan-İrfan Akgün Çok Programlı Lisesi

3- Piri Reis Anadolu Lisesi

4- Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi

Genç Kızlar A:

1- İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Türkan-İrfan Akgün Çok Programlı Lisesi

3- Adana FEN Lisesi

4- Piri Reis Anadolu Lisesi - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Spor
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