Adana'da okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
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Adana'da okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüse karşı başlattığı çalışma kapsamında 1100 okul eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.

Adana'da okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüse karşı başlattığı çalışma kapsamında 1100 okul eş zamanlı olarak dezenfekte edildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Tufanbeyli, Karataş, Pozantı, Ceyhan dahil olmak üzere bütün ilçelerde okullarda okul idarecileri, öğretmenler, görevliler ve gönüllü veliler tarafından dezenfekte etme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, bunun yanı sıra; İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların kış aylarının başlangıcından itibaren aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Demirtaş, "Yapılan çalışmalarla "Koronavirüs başta olmak üzere her türlü virüs ve hastalıklara karşı çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Bizler ilimiz genelinde yapılan afiş çalışmaları, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle gerçekleştirilen etkin bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yapılan tüm çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmeleri için okullarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Hijyen çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir" dedi. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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