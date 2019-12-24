Adana'da okullar yarın da tatil - Son Dakika
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Adana'da okullar yarın da tatil

6 saat önce

Adana'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.

Adana'da okullar yarın da tatil, System.String[]

Adana'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
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