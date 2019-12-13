Adana'da Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana'da Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği - Son Dakika Spor

Adana'da Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği

6 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan "Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği Müsabakaları" tamamlandı.

Adana'da Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği, System.String[]

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan "Okullararası Genç Erkekler B Boks İl Birinciliği Müsabakaları" tamamlandı.


Boks Adana İl Temsilcisi Ercan Balamir, 5 Ocak Stadı Tribün Altı Boks Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların büyük çekişmeye sahne olduğunu belirtti. Balamir, "Okullar arası müsabakalarda başarılı olan sporcularımızı kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki sporcularımız ileriki müsabakalarda gösterecekleri başarılarla Adanamızı temsil edecekler." dedi.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Boks Adana İl Temsilcisi Ercan Balamir, Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan ile Süleyman Sırrı Sevindik, hakemler ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi. Ayrıca müsabakalarda görev alan hakemlere de Balamir tarafından plaket takdim edildi.


Müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcular şunlar:


"49 kilogramda Alican Yavuz, 52 kilogramda Ceyhan Almak, 56 kilogramda Oğuzhan Özdemir, 60 kilogramda İbrahim Bozdoğan, 64 kilogramda Mert Yarar, 69 kilogramda Recep Tayyip Akdeniz, 75 kilogramda Muhammed Ali Arslan, 91 kilogramda Selim Tek Budak, +91 kilogramda ise Emirhan Yücel." - ADANA

Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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