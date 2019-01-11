Adana'da Okullararası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı
1 saat önce
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği" tamamlandı.
Adana
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği" tamamlandı. Menderes
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 okul katıldı.
Yapılan müsabakalar sonunda Özel Eral Temel Lisesi birinci, Akdeniz
Koleji ikinci, Sarıçam
Spor Lisesi üçüncü, Ceyhan
Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.
Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, İşletmeler Şube Müdürü Fadime Karlangıç'da izledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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