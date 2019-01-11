Son Dakika Haberleri: Adana'da Okullararası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Adana'da Okullararası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği" tamamlandı.

Adana'da Okullararası Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Genç Kızlar (A) Voleybol İl Birinciliği" tamamlandı.

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 56 okul katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Özel Eral Temel Lisesi birinci, Akdeniz Koleji ikinci, Sarıçam Spor Lisesi üçüncü, Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu.

Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, İşletmeler Şube Müdürü Fadime Karlangıç'da izledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

voleybol, Genç, Adana, Spor
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