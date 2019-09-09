Adana'da okullarda zil çaldı

Adana'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde İlköğretim Haftası kutlama programına katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim ve öğretimde başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmanın, herkesin iş birliği içinde çalışmasıyla yapılabileceğini söyledi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kenan Çetinel İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Kutlama töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdimiyle başladı.

EĞİTİMDE ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni başlayacak eğitim-öğretim dönemi için en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu belirtti. Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okula başlayacağını söyleyen Vali Demirtaş, 'Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Ben de sizlerin bu heyecanını tüm kalbimle paylaşıyor; bu sevincin bütün eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesini diliyorumö dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. sözünü hatırlatarak eğitimin önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, şöyle konuştu

'Millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız. Eğitimde çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.ö

Eğitim ve öğretimin bir ülkenin can damarı olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler için başarıyla geçmesini dilediğini söyledi. Program daha sonra folklor gösterisi, şiir okuması ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın sınıfları ziyaretiyle son buldu.