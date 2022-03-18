Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı

18.03.2022 09:57

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ'yi okul bahçesinde beklediği sırada tabancayla kaçıran ve daha sonra serbest bırakan zanlı E.A. ve arkadaşı H.C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de adreslerinde yakaladı.

Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ, okul bahçesinde beklediği sırada E.A. tabancayla içeriye girmiş, bahçede öğrencilerin de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş ettikten sonra Hilal İ'yi arkadaşı H.C.S'nin kullandığı otomobile zorla bindirerek kaçırmıştı. E.A, olaydan bir gün sonra Hilal İ'yi kent merkezinde bırakıp arkadaşıyla kaçmayı sürdürmüştü.

Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI OKULA GİDİP KARŞILIKSIZ AŞK BESLEDİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KAÇIRDI Adana'da silahlı kişi, kaçırdığı okulun kadın güvenlik görevlisini bıraktı Adana'da silahlı kişi, kaçırdığı okulun kadın güvenlik görevlisini bıraktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement