Adana'da olaylı gece! Kara çarşaflı ve şapkalı iki kişinin müstakil eve düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da olaylı gece! Kara çarşaflı ve şapkalı iki kişinin müstakil eve düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

10.06.2022 10:00

Adana'da kara çarşaflı ve şapkalı bir kişi müstakil eve silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan saldırıda tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Adana'da kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı. Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. İçeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin'e tabanca ile defalarca ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunun birçok yerinde mermi girişi olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Yusuf Gencer'in ise olay yerinde öldüğünü belirledi.

POLİS ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Evde yapılan incelemelerin ardından Yusuf Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da olaylı gece! Kara çarşaflı ve şapkalı iki kişinin müstakil eve düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da olaylı gece! Kara çarşaflı ve şapkalı iki kişinin müstakil eve düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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