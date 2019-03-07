Son Dakika Haberleri: Adana'da Öldürmeye Teşebbüs Davası

Adana'da Öldürmeye Teşebbüs Davası

1 saat önce

Adana'da karısını öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen zanlının yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Öldürmeye Teşebbüs Davası, System.String[]
Adana'da karısını öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen zanlının yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Suriye uyruklu Fuad K. (54) ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, eşinin kendisine karşı yaklaşımının son zamanlarda değiştiğini savunarak, "Kaldığımız çadırın etrafından ıslık sesleri gelmeye başladı. Islık çalanın kim olduğunun bulunması için şikayette bulundum. Görevliler kimseyi tespit edemediklerini söyledi. Eşimin beni aldattığını sanıyorum. Olay isteyerek olmadı. Ben evime dönmek istiyorum. Çocuklarımı ve eşimi özledim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

Sarıçam ilçesindeki barınma merkezinde kalan Fuad K, kendisini aldattığı gerekçesiyle 2 çocuk annesi eşi Neval K'yi önce darp edip, sonrasında da bıçaklayarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 15 Kasım 2018'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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