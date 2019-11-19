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Adana'da öldürmeye teşebbüs davasında karar

6 saat önce

Adana'da, husumetli oldukları kişiyi bıçakla öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen 2 sanıktan 1'ine 7 yıl 6 ay, diğerine ise 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da öldürmeye teşebbüs davasında karar, System.String[]

Adana'da, husumetli oldukları kişiyi bıçakla öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen 2 sanıktan 1'ine 7 yıl 6 ay, diğerine ise 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bir başka suçtan tutuklu İ.B. (17) ve tutuksuz Ahmet Baştuğ (20) ile sanıkların avukatları katıldı.

Sanıklardan İ.B, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyip beraatını talep etti.

Ahmet Baştuğ da suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, Baştuğ'u 7 yıl 6 ay, İ.B'yi ise 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olay


Seyhan ilçesinde İ.B. ve Ahmet Baştuğ, 15 Mart 2017'de husumetli oldukları Fırat K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada Baştuğ Fırat K'nin ellerinden tutarken, İ.B. ise bıçakla öldürmeye teşebbüs etmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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