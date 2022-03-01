Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı

01.03.2022 09:55

Son dakika haberi... Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı.

Kentte ikamet eden Rekan Çetindağ'ın (29), 20 Şubat'ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp genci bulmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, Çetindağ'ın aracını sokakta terk edilmiş buldu.

Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetindağ'ın kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı 4 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Ormanlık alanda öldürülüp araziye gömülmüş

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Çetindağ'ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, bölgede yaptıkları kazıyla Çetindağ'ın cesedine ulaştı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Çetindağ'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K'nin Çetindağ'ı kendi aracıyla ormanlık alana götürdüğü, burada Nadir Ç'nin tabancayla Çetindağ'ı öldürüp Gürcan K. ile yakındaki bir araziye gömdüğü iddia edildi.

Bu arada zanlıların olaydan sonra maktulün aracını parçalara ayırıp satmak için diğer 4 kişiyle irtibata geçtiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı
Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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